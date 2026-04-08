Nâng công suất Kho LNG Thị Vải, chủ động cho cao điểm mùa khô

Việc nâng công suất tái hóa khí lên 288 tấn/giờ giúp PV GAS tăng đáng kể năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô tại khu vực Đông Nam bộ.

Ngày 8-4, PV GAS cho biết, Chi nhánh Logistics của đơn vị đã phối hợp các bên liên quan hoàn tất chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa khí tại Kho LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM). Kết quả vận hành cho thấy, hệ thống hoạt động an toàn, ổn định ở mức 288 tấn/giờ, cao hơn nhiều so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày.

Toàn bộ quá trình chạy thử được kiểm định, đánh giá theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, dưới sự giám sát của tổ chức đăng kiểm độc lập. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị từng bước tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng LNG.

Tàu chuyên dụng cập cảng Kho Thị Vải

Việc nâng công suất Kho LNG Thị Vải được đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động. Hạ tầng này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khí, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho sản xuất điện, qua đó hỗ trợ vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục.

Kho LNG Thị Vải khánh thành năm 2023, hiện là kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với công suất 1 triệu tấn/năm, có khả năng tiếp nhận tàu chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT.

THÀNH HUY