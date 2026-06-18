Nga đánh chặn hàng trăm UAV của Ukraine

Ngày 18-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 555 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga.

Khói đen bốc lên ở phía Nam thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Trong khi đó, báo The Moscow Times đưa tin sáng cùng ngày, khói đen bốc lên ở phía Nam thủ đô Moscow sau khi UAV của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu. Đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô của Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Khoảng 6 giờ (giờ địa phương), Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đang "đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn". Một số UAV đã tấn công một nhà máy lọc dầu do công ty Gazprom Neft vận hành, nằm cách trung tâm Moscow khoảng 15km về phía Đông Nam. Đây là nơi cung cấp khoảng 1/3 lượng xăng và nhiên liệu cho Moscow.

Theo ông Sobyanin, gần 200 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn, vượt qua kỷ lục cuộc tấn công vào Moscow hồi tháng 3 vừa qua, khi 74 UAV bị bắn hạ.

MINH CHÂU