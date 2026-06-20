Nga dỡ bỏ cảnh báo đi lại đối với các quốc gia Vùng Vịnh

Ngày 19-6, Nga dỡ bỏ cảnh báo công dân không nên đi du lịch đến các quốc gia Vùng Vịnh, sau khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết.

Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Ảnh: AA

Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên bản ghi nhớ (MoU) được Mỹ và Iran ký kết hôm 17-6, nhằm chấm dứt xung đột quân sự và ổn định tình hình khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, không còn cần thiết phải duy trì khuyến nghị trước đó đối với công dân Nga về việc hạn chế các chuyến đi cá nhân, bao gồm cả du lịch, tới các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), cụ thể là Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Oman và Saudi Arabia.

Trong khi đó, cùng ngày, Iran thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ, sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết.

Phái đoàn Iran được cho là đang chuẩn bị khởi hành đến Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên thì Tehran đột ngột hủy chuyến đi. Các quan chức Iran cho biết, nước này sẽ không thực hiện các cam kết của mình cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng Israel chấm dứt tấn công Lebanon, và Mỹ tuân thủ những yêu cầu nằm trong điều khoản đầu tiên của MoU.

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HẠNH CHI