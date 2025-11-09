Nga ồ ạt tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Ukraine cho biết một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng hạ tầng năng lượng, buộc nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp. Đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào hệ thống điện, khí đốt và sưởi ấm của Ukraine kể từ đầu tháng 10.

Một cuộc pháo kích của Nga vào các vị trí của Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 458 máy bay không người lái và 45 tên lửa trong đêm 8-11, trong đó có 406 UAV và 9 tên lửa bị bắn hạ. Các cuộc tấn công khiến thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn như Kharkiv, Kremenchuk rơi vào cảnh mất điện, nước và sưởi.

Theo TASS, Công ty năng lượng quốc doanh Centrenergo cho hay toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của Ukraine hiện đã ngừng hoạt động sau đợt tấn công được mô tả là “đòn giáng nặng nề nhất kể từ đầu xung đột”. Naftogaz, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất nước, nói đây là lần thứ 9 các cơ sở khí đốt bị tấn công kể từ đầu tháng 10, làm tê liệt gần một nửa sản lượng khí đốt quốc gia.

Ngoài ra, các trạm biến áp cung cấp điện cho hai nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne cũng bị nhắm mục tiêu. Ukraine đã kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) triệu tập họp khẩn. Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết "chính phủ đang khẩn trương khôi phục nguồn nhiệt, ánh sáng và nước” trên toàn quốc.

Các chuyên gia cảnh báo nếu nhiệt độ mùa đông xuống dưới -10°C và nhà máy điện ở Kiev ngừng hoạt động quá ba ngày, thủ đô của Ukraine có thể đối mặt với “thảm họa” do mất sưởi trên diện rộng.

Trong diễn biến liên quan, theo TASS, quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rút khỏi thành phố Krasnoarmeysk (tên Ukraine: Pokrovsk), do các lực lượng vũ trang Nga đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra khỏi thành phố. Trợ lý của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Igor Kimakovsky, cho biết: “Tuyến đường cuối cùng hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”.

KHÁNH MINH