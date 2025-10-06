Thế giới

Tổng thống Nga cảnh báo việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine

SGGP

Theo TASS, ngày 5-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể phá hủy xu hướng tích cực hiếm hoi trong quan hệ Nga - Mỹ. 

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Putin cho biết, nếu Washington thực hiện kế hoạch này, quan hệ giữa hai nước sẽ bị hủy hoại, hoặc ít nhất xu hướng tích cực đang hình thành sẽ chấm dứt.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28-9, xác nhận Washington đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho các nước NATO, sau đó có thể chuyển tiếp cho Ukraine, và Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Các nhà quan sát nhận định nếu kế hoạch này được triển khai, nó có thể làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ, vốn đang nỗ lực duy trì đối thoại hạn chế trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

KHÁNH MINH

