Tổng thống Ukraine từ chối lời mời đến Nga đàm phán

Theo Hãng thông tấn TASS, Điện Kremlin ngày 5-9 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow đàm phán, song Tổng thống này đã từ chối đề xuất trên, thông qua Ngoại trưởng Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: ZAMIN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở cấp độ cao hơn hoặc cao nhất, đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.

Ông Dmitry Peskov nhận định, các lực lượng quân sự nước ngoài không thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev và Moscow cũng không chấp nhận điều đó. Ông Peskov nhấn mạnh, Moscow coi sự hiện diện của NATO tại biên giới Nga là một mối nguy hiểm thực sự và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi có cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nhắc lại việc có thể triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ không giúp tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột.

MINH CHÂU