Ngắm bộ sưu tập các loại gà lôi quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Thông qua công nghệ bẫy ảnh, phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có nhiều loài gà quý hiếm thuộc nhóm IIB và IB. Trong đó, có nhiều loài gà quý hiếm như gà lôi hồng tía, gà tiền mặt đỏ, gà lôi vằn…

Gà so ngực gù ghi nhận ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 15-8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng), đơn vị đã ghi nhận nhiều loài gà lôi quý hiếm.

Theo đó, các loài gà được công nghệ bẫy ảnh ghi nhận gồm gà rừng (loài thông thường), gà lôi hồng tía (nhóm IIB); gà tiền mặt đỏ; gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (nhóm IB).

Gà lôi vằn

Ngoài bẫy ảnh ghi nhận được, quá trình tuần tra, nhân viên bảo vệ rừng cũng phát hiện các loài gà lôi. Khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, gà lôi lẩn trốn vào các khu rừng rậm.

Gà lôi hồng tía ghi nhận ở vườn

Theo ông Đào Xuân Thủy, vị trí phát hiện các loài gà quý hiếm nằm ở khu vực rừng sâu, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh các loài gà lôi ghi nhận được, vườn đã tập hợp lại, phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo tồn.

Gà rừng

Gà tiền mặt đỏ

Gà tiền mặt vàng

Gà so họng trắng

Tin liên quan Phát hiện thêm nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

HỮU PHÚC