Xã hội

Ngắm bộ sưu tập các loại gà lôi quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

SGGPO

Thông qua công nghệ bẫy ảnh, phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có nhiều loài gà quý hiếm thuộc nhóm IIB và IB. Trong đó, có nhiều loài gà quý hiếm như gà lôi hồng tía, gà tiền mặt đỏ, gà lôi vằn…

Gà so ngực gù.JPG
Gà so ngực gù ghi nhận ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 15-8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng), đơn vị đã ghi nhận nhiều loài gà lôi quý hiếm.

Theo đó, các loài gà được công nghệ bẫy ảnh ghi nhận gồm gà rừng (loài thông thường), gà lôi hồng tía (nhóm IIB); gà tiền mặt đỏ; gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (nhóm IB).

Gà lôi vằn -2.jpg
Gà lôi vằn

Ngoài bẫy ảnh ghi nhận được, quá trình tuần tra, nhân viên bảo vệ rừng cũng phát hiện các loài gà lôi. Khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, gà lôi lẩn trốn vào các khu rừng rậm.

Gà lôi hồng tía -1.jpg
Gà lôi hồng tía ghi nhận ở vườn

Theo ông Đào Xuân Thủy, vị trí phát hiện các loài gà quý hiếm nằm ở khu vực rừng sâu, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh các loài gà lôi ghi nhận được, vườn đã tập hợp lại, phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo tồn.

ga rung (3).JPG
Gà rừng
Gà tiền mặt đỏ.jpg
Gà tiền mặt đỏ
Gà tiền mặt vàng.JPG
Gà tiền mặt vàng
Gà so họng trắng.JPG
Gà so họng trắng
Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Gà so Gà lôi Gà lôi hồng tía Đào Xuân Thủy Máy ảnh tự động Gà tiền mặt vàng Gà tiền mặt đỏ Vườn quốc gia Chư Mom Ray Quảng Ngãi gà lôi hồng tía gà tiền mặt đỏ gà lôi vằn công nghệ bẫy ảnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn