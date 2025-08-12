Phát hiện thêm nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay. Phát hiện này có được là nhờ hệ thống bẫy ảnh tự động, cho thấy hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Cá thể gấu ngựa vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thông qua bẫy ảnh

Ngày 12-8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng), đơn vị đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay.

Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia. Vị trí phát hiện tại lâm phần của Lâm trường Ya Mô (thuộc vườn).

Theo ông Thủy, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý hơn 60.600ha rừng, hiện đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong lâm phần để giám sát đa dạng sinh học, ghi nhận hình ảnh các loài động vật, phục vụ công tác bảo tồn nguồn gene quý hiếm.

Thời gian qua, công nghệ bẫy ảnh đã giúp ghi nhận hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm. Trong đó, ngoài 2 loài gấu ngựa và cua bay nói trên, vườn còn phát hiện nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng như bò tót, gà tiền mặt đỏ, công xanh, voọc chà vá chân nâu...

“Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm gìn giữ và phát triển nguồn gene của các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bền vững”, ông Thủy nói.

Cũng theo ông Thủy, hiện tại, hệ động vật của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm.

HỮU PHÚC