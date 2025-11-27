Dự kiến luật hóa quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi (dự thảo) đã bổ sung quy định về cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự luật này sáng nay, 27-11.

Báo cáo tập hợp các ý kiến thảo luận tổ gửi đến đại biểu Quốc hội (ĐB) để phục vụ phiên thảo luận sáng 27-11 cho biết, trong 56 ý kiến phát biểu tại tổ, nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực bên ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế của đất nước…

Trên cơ sở rà soát các ý kiến phát biểu tại tổ, Bộ Tài chính đã tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo. Trong đó, liên quan đến quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6), một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định “cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Bởi nếu không quy định tại Luật Đầu tư mà vẫn yêu cầu thực hiện theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là không phù hợp (Nghị quyết số 173 đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025).

Báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết, dự thảo đã được chỉnh lý, bổ sung quy định về cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại điều 6 (không có quy định về trường hợp loại trừ do chưa có cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị và thực tiễn cụ thể để quy định các trường hợp được phép thực hiện đầu tư kinh doanh loại hàng hóa này).

Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được cho phép, chấp thuận đầu tư trước thời điểm Nghị quyết số 173/2025/QH15 có hiệu lực thi hành.

Dự thảo luật được gửi kèm báo cáo tiếp thu, giải trình quy định: Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này; b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này; c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này; d) Kinh doanh mại dâm; đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; g) Kinh doanh pháo nổ; h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; i) Kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia; k) Kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật; l) Kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ. 3. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung điều này và các phụ lục của luật này giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

ANH PHƯƠNG