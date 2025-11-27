Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I diễn ra trong ngày 29 và 30-11

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, gồm ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM).

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Quang cảnh đại hội

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, đến nay, công tác tổ chức đại hội cơ bản đã hoàn thành. Ban Thường trực đã báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác tổ chức đại hội và được thống nhất về văn kiện, nhân sự, chương trình, thời gian tổ chức đại hội.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thông tin các hoạt động diễn ra tại đại hội

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban là 168 vị, tại đại hội hiệp thương 146 vị; Ban Thường trực có 9 vị; Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 7 vị, tại đại hội hiệp thương 6 vị. Nhân sự đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Đại hội dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, gồm ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM). Số lượng đại biểu dự kiến là 880 đại biểu, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Trước khi diễn ra đại hội, vào ngày 28-11, các đại biểu chính thức sẽ dự lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ của các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.

Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho biết, cùng với công tác chuẩn bị đại hội, thời gian qua, hệ thống Mặt trận các cấp đã tập trung các hoạt động hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra. Ban Vận động cứu trợ thành phố đã kêu gọi và thiết lập 18 điểm tiếp nhận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ Thập đỏ thành phố, 14 nhà ga tuyến Metro số 1. Cùng với đó, chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đồng loạt mở điểm tiếp nhận tại địa phương, chủ động huy động và chuyển tải hàng hóa kịp thời đến nhân dân vùng lũ.

Tính từ ngày 21 đến ngày 25-11, Ban Vận động cứu trợ đã tiếp nhận 10.000 túi thuốc gia đình, gần 2.800 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị gần 280 tỷ đồng và đã kịp thời chuyển toàn bộ đến nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng bị ảnh hưởng do bão lũ.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Hệ thống Mặt trận cũng đã chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ngay sau đại hội sẽ tổ chức hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình công nhận các tổ chức thành viên và hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024 - 2029.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI