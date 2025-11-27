Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, cập nhật tình hình thiên tai theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp, nhất là đảm bảo an toàn cho địa điểm bỏ phiếu dự kiến và an toàn cho người dân tham gia giao thông trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với từng khu vực, địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai lớn có thể xảy ra tại các vùng miền như: lũ quét, sạt lở đất với khu vực miền núi; bão, áp thấp nhiệt đới với khu vực ven biển; ngập lụt với khu vực đồng bằng, khu vực trũng thấp, cửa sông, ven biển.

Đặc biệt, các đơn vị cần có phương án cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian vừa qua; xây dựng các kịch bản bảo đảm an toàn giao thông thông suốt để sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức bầu cử trong tình huống xảy ra thiên tai lớn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phân luồng, bảo đảm giao thông trong suốt thời gian tổ chức bầu cử. Theo kế hoạch, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026.

BÍCH QUYÊN