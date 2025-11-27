Xã hội

Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, cập nhật tình hình thiên tai theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp, nhất là đảm bảo an toàn cho địa điểm bỏ phiếu dự kiến và an toàn cho người dân tham gia giao thông trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với từng khu vực, địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai lớn có thể xảy ra tại các vùng miền như: lũ quét, sạt lở đất với khu vực miền núi; bão, áp thấp nhiệt đới với khu vực ven biển; ngập lụt với khu vực đồng bằng, khu vực trũng thấp, cửa sông, ven biển.

Đặc biệt, các đơn vị cần có phương án cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian vừa qua; xây dựng các kịch bản bảo đảm an toàn giao thông thông suốt để sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức bầu cử trong tình huống xảy ra thiên tai lớn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phân luồng, bảo đảm giao thông trong suốt thời gian tổ chức bầu cử. Theo kế hoạch, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bỏ phiếu HĐND các cấp sạt lở ứng phó với thiên tai đảm bảo giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn