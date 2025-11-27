Hà Nội nâng mức trợ cấp xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng

Theo Nghị quyết, mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP Hà Nội tăng từ 500.000 đồng/người/tháng lên 650.000 đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 1-1-2026. Mức này sẽ chi cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội thuộc diện hưởng nhiều chính sách trợ cấp, hỗ trợ hàng tháng theo các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách hoặc một mức hưởng cao nhất. Khi Trung ương thay đổi mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại nghị quyết cao hơn mức của TP Hà Nội thì áp dụng theo mức của Trung ương.

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội

Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội cũng bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố. Nhóm này sẽ được nhận quà tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù khác.

Hiện nay, theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2025, công dân Việt Nam từ 70-75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết

Theo thống kê, TP Hà Nội hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, trong đó bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7-2025 là 78.639 người.

Cùng với đó, TP Hà Nội đang có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố. Theo quyết định mới, tổng kinh phí dự kiến thực hiện là hơn 2.406 tỷ đồng/năm, trong đó, kinh phí thực hiện theo mức chuẩn trợ giúp xã hội 650.000 đồng/người/tháng là hơn 199 tỷ đồng/tháng, tăng gần 46 tỷ đồng/tháng so với kinh phí thực hiện chính sách hiện hành.

NGUYỄN QUỐC