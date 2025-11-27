Bộ Công an phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Trong bão lũ, cán bộ, chiến sĩ công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và lãnh đạo các đơn vị Bộ Công an tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

Theo thống kê mới nhất, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích, trong đó 98 người chết; hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập, trôi, ngập nước; hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều công trình hư hỏng, giao thông chia cắt, cô lập, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, lực lượng công an nhân dân đã chủ động, sẵn sàng, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, chủ động sơ tán dân, bảo đảm an ninh, trật tự, phối hợp các lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Trong bão lũ, cán bộ, chiến sĩ công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Công an đến công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

Bộ Công an đã huy động hơn 195.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hơn 27.700 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 150.000 người, hỗ trợ hơn 500 tấn gạo, hàng hóa thiết yếu và gần 5 tỷ đồng cứu trợ người dân tại các vùng thiệt hại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Công an đến công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực để “tạo nguồn vật chất, tinh thần giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, yêu cầu tuyệt đối không để người dân rơi vào tình trạng “đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men”.

Trước dự báo bão số 15 trên Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm để tham mưu sơ tán dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng phó thiên tai.

ĐỖ TRUNG