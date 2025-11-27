Không còn nhà ngập, điện cơ bản khắc phục xong

Theo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, hiện ở Trung bộ không còn nhà bị ngập, điện đã khôi phục hoàn toàn, trường học nỗ lực dọn dẹp để mở dạy và học bình thường từ ngày 29-11.

Sáng 27-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: lũ trên nhiều sông như sông Kôn, sông Srêpốk và sông Krông Ana ở khu vực cao nguyên Trung bộ vẫn tiếp tục xuống. Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng không còn nhà bị ngập.

Đến nay, hệ thống điện cơ bản đã được khôi phục hoàn toàn cho các hộ dân bị mất điện. Tuy nhiên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 vẫn còn bị mất kết nối tại 35/301 xã phường và 59 trạm BTS tại tỉnh Đắk Lắk vẫn mất kết nối do ảnh hưởng mưa lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, đến hết ngày 26-11 còn 59 trường vẫn phải cho học sinh nghỉ học (Đắk Lắk: 10 trường; Khánh Hòa: 49 trường). Riêng tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo hoàn thành dọn dẹp xong tại các trường trong ngày 27-11 và từ ngày 29-11 tất cả các trường dạy học trở lại. Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Trên biển, cập nhật đến 7 giờ ngày 27-11, lực lượng biên phòng từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 50.732 tàu với 281.689 người biết diễn biến bão số 15 để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm, tất cả tàu thuyền đã neo đậu an toàn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin, đến nay, các đại sứ quán cùng tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ khoảng 15,812 triệu USD cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và các đợt mưa lũ. Trong đó, chính phủ New Zealand vừa có thông báo hỗ trợ 3 triệu đô la New Zealand và Công ty S-TEC System (Hàn Quốc) tại Việt Nam đăng ký hỗ trợ 2 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng.

PHÚC VĂN