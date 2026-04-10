Ngân hàng Big 4 đầu tiên giảm lãi suất sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước

Sau khi các ngân hàng thương mại cổ phần hạ lãi suất, Vietcombank- một ngân hàng thuộc nhóm Big 4- cũng đã tham gia điều chỉnh giảm lãi suất sau cuộc họp giữa các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chiều 9-4, cho thấy xu hướng hạ mặt bằng lãi suất đang lan rộng trong hệ thống.

Chiều 10-4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có quyết định điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất đối với kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm, hiệu lực từ 13-4-2026; các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động niêm yết tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Đại diện Vietcombank cho biết, việc giảm mặt bằng lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân. Song song đó, ngân hàng cũng đang triển khai 15 chương trình cho vay ưu đãi áp dụng cho cả các khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn, với mức lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 3,5% so với mặt bằng bình quân thị trường. Các chương trình này được triển khai đồng bộ cho cả khối khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ. Nhờ đó, nhiều nhóm đối tượng trong nền kinh tế có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Theo Vietcombank, đối với khách hàng doanh nghiệp, tính đến hết tháng 2-2026 đã có hơn 7.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với chi phí thấp hơn so với cho vay thông thường với dư nợ đạt hơn 740.000 tỷ đồng.

Chiều nay, BVBank cũng vừa điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm từ 0,3% đến 0,5%, bắt đầu áp dụng từ ngày 11-4, tùy kỳ hạn. BVBank cũng cho biết sẽ tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất vay, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định thị trường tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.