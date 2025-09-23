Ngân hàng cảnh báo 7 kịch bản lừa đảo tinh vi sau sự cố CIC

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng lưu lại bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của đối tượng lừa đảo, báo ngay cho công an địa phương để được xử lý.

Sau sự cố liên quan đến Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC), VPBank vừa tiếp tục khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước nhiều hình thức lừa đảo giả danh cơ quan chức năng và ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngân hàng này đưa ra 7 kịch bản lừa đảo thường gặp:

1. Thông báo tài khoản hoặc thẻ tín dụng gặp rủi ro, yêu cầu nhấp vào đường link để kiểm tra, xử lý.

2. Giả mạo CIC thông báo khách hàng có nợ xấu hoặc khoản vay không rõ ràng, buộc cung cấp thông tin cá nhân và cài ứng dụng lạ.

3. Giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu tất toán thẻ tín dụng, khoản vay chưa đến hạn hoặc dẫn dụ vào app vay nóng không phép.

4. Giả danh cán bộ điều tra, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản công an để “chứng minh trong sạch”.

5. Giả mạo cán bộ nhà nước, nhân viên ngân hàng, gửi đường link chứa mã độc với lý do cập nhật sinh trắc học, VNeID, khai báo thuế.

6. Chào bán tài liệu liên quan sự cố CIC kèm mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị.

7. Sử dụng AI, deepfake để tạo hình ảnh, video giả mạo nhằm lừa đảo qua video call.

Theo đó, ngân hàng cũng cảnh báo 5 việc tuyệt đối không làm:

1. Không tương tác với người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng nếu chưa xác minh.

2. Không bấm link, quét mã QR, cài ứng dụng từ nguồn lạ.

3. Không khai thác, chia sẻ dữ liệu tín dụng của người khác, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

4. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng nhân viên ngân hàng.

5. Không chia sẻ công khai hình ảnh, video, thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Cùng với đó, ngân hàng khuyến nghị khách hàng luôn tham khảo thông tin từ nguồn chính thống để tránh bị lợi dụng. Phổ biến kiến thức cảnh giác lừa đảo cho người thân, đặc biệt người lớn tuổi, học sinh, sinh viên. Chỉ thay đổi thông tin tài khoản trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng. Chỉ cài ứng dụng từ Google Play hoặc App Store.

"Khách hàng cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của đối tượng; báo ngay cho công an địa phương để được xử lý", ngân hàng cũng lưu ý.

NHUNG NGUYỄN