VN-Index quay đầu giảm sau 2 phiên phục hồi

Trước áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư sau 2 phiên phục hồi tích cực, VN-Index quay đầu giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 12-3.

Có thời điểm, VN-Index giảm gần 27 điểm, lùi về sát mốc 1.700 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm còn gần 19 điểm vào cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó, gây áp lực lớn lên chỉ số chung. Nhiều mã giảm trên 3% như TCB giảm 3,54%, TCX giảm 4,5%, ORS giảm 4,29%, SSI giảm 3,64%, SHS giảm 4,02%, HCM giảm 3,09%, MBS giảm 3,52%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng nghiêng về sắc đỏ với MWG giảm 2,2%, FRT giảm 1,09%, DGW giảm 2,43%, VNM giảm 2,22%, DBC giảm 2,28%...

Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Ở chiều tăng, NVL tăng trần, IDC tăng 2,28%, VRE tăng 1,17%; CEO, NLG, DIG, KBC, HDC, TAL tăng gần 1%. Ngược lại, VIC, PDR, TCH, AGG, DXG, KDH, VPI giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm dầu khí cũng phân hóa mạnh. BSR tăng 4,56%, PVC tăng 5,49%, OIL tăng 1,45%, PVD tăng gần 1%; trong khi PLX giảm 5,8%, PVT giảm 4,5%, PVS giảm 3,33%...

Riêng nhóm phân bón, công nghiệp vẫn giữ sắc xanh tích cực. DPM tăng trần, DCM tăng 4,26%, DGC tăng 4,12%, LAS tăng 7,98%, DDV tăng 5,21%; VCG tăng trần, PC1 tăng 2,25%, CII tăng 2,53%, HHV tăng 3,08%, GEX tăng 1,03%...

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,73 điểm, tương đương 1,08%, xuống còn 1.709,61 điểm, với 205 mã giảm, 138 mã tăng và 38 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,83 điểm, tương đương 0,34%, lên 247,85 điểm, với 83 mã tăng, 69 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 26.400 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX, thanh khoản đạt gần 28.000 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng quay lại bán ròng trên HOSE gần 155 tỷ đồng sau 2 phiên mua ròng trước đó. Ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT với gần 126 tỷ đồng, VHM gần 98 tỷ đồng và PVS gần 93 tỷ đồng.

