Nhóm dầu khí “trở lại”, VN-Index phục hồi mạnh phiên thứ 2

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tích cực thứ hai liên tiếp, bất chấp áp lực từ lượng hàng bắt đáy trong phiên giảm kỷ lục đã về tới tài khoản.

Phiên giao dịch ngày 11-3, thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi mạnh, VN-Index tăng gần 52 điểm. Sau hai phiên, chỉ số này đã lấy lại khoảng 2/3 số điểm đã mất trong phiên giảm sâu ngày 9-3.

Thanh khoản dù giảm so với phiên trước nhưng dòng tiền vẫn lan tỏa trên diện rộng. Sắc xanh chiếm ưu thế, nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành tăng kịch trần.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đã quay đầu nhập cuộc theo xu hướng tăng của thị trường. Nhiều cổ phiếu nhóm này cuối phiên đã tăng kịch trần như: BSR, PVC; Ngoài ra, PVS tăng 6,64%, PVT tăng 4,32%, PVD tăng 4,17%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng hút được dòng tiền mạnh nhất nên cả nhóm đồng loạt tăng kịch trần và sát trần: DGW, FRT, VPL, TNG, MSN, ANV tăng trần, MWG tăng 6,79%, PNJ tăng 4,85%...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu và công nghiệp cũng có hàng loạt cổ phiếu chốt phiên trong sắc tím: GMD, GEX, VCG, VSC, GEE, CII, HAH, GEL, GVR…

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng tăng mạnh, trong đó VIX, EVF, ORS tăng trần. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu tăng hơn 3%: EIB tăng 6,65%, VPB tăng 3,73%, VIB tăng 5,9%; TCX tăng 5,3%, MSB tăng 4,09%, VCI tăng 4,2%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản sau chuỗi giảm điểm kéo dài cũng đã tăng tích cực: TCH tăng trần, VHM tăng 6,79%, IDC tăng 5,78%, KBC tăng 5,65%, VRE tăng 6,44%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 51,61 điểm (3,08%) lên 1.728,34 điểm với đến 291 mã tăng, 57 mã giảm và 35 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 6,95 điểm (2,89%) lên 247,02 điểm với 129 mã tăng, 34 mã giảm và 43 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 28.800 tỷ đồng, giảm 12.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 30.800 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE gần 615 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu MWG được mua nhiều nhất gần 596 tỷ đồng, tiếp đến là ACB gần 117 tỷ đồng và HPG hơn 113 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN