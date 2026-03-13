Nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-3 vẫn đối diện với áp lực cung lớn trong khi lực cầu yếu nên đa số thời gian giao dịch VN-Index đều nằm dưới giá mở cửa.

Nhóm cổ phiếu bị bán mạnh nhất là nhóm dầu khí, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn và sát sàn: BSR, PVT, PLX giảm kịch biên độ, OIL giảm 9,43%, PVS giảm 8,05%, PVC giảm 6,25%, PVD giảm 3,03%...

Nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất cũng bị bán mạnh nên giảm khá sâu: DCM giảm 4,58%, DGC giảm 4,33%, DPM giảm 2,35%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng có sự phân hóa rõ. Nhóm tiêu dùng thiết yếu tăng tốt: VNM tăng 2,44%, MSN tăng 1,09%, VHC tăng 3,34%, BAF tăng 1,15%, NAF tăng 2,6%. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng không thiết yếu lại giảm mạnh: PET giảm 6,13%, MWG giảm 3,07%, DGW giảm 2,27%, FRT giảm 2,93%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng có sự phân hóa nhưng chủ yếu nghiêng về sắc đỏ: TCX giảm 6,97%, SSI giảm 2,57%, VIX giảm 2,08%, HCM giảm 1,37%, VND giảm 1,81%; VCB giảm 1,34%, HDB, BID, CTG, MBB, EIB giảm gần 1%. Ngược lại, ACB tăng 1,3%, VIB tăng 1,5%, VCK tăng 2,8%; VCI, STB, LPB tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có dòng tiền đổ vào sau thời gian dài giảm mạnh nên nghiêng về sắc xanh: NVL tăng trần, VHM tăng 2,19%, TCH tăng 3,42%, DXG giảm 1,45%, TAL tăng 4,05%, KDH tăng 1,56%, HDC tăng 1,12%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,37 điểm (0,78%) còn 1.696,24 điểm với 167 mã giảm, 153 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,01 điểm (0,81%) còn 245,84 điểm với 86 mã giảm, 56 mã tăng và 62 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn dưới 30.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 27.500 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 29.900 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng giảm. Trong đó, cổ phiếu BSR bị bán mạnh nhất với hơn 286 tỷ đồng, tiếp đến là VIC hơn 133 tỷ đồng và SSI gần 100 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN