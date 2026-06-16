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Hợp tác tư pháp góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước Việt - Lào

SGGPO

Sáng 16-6, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã tiếp và hội đàm chính thức với đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào, do đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, tại trụ sở Bộ Tư pháp, sáng 16-6. Ảnh: CẨM HÀ
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, tại trụ sở Bộ Tư pháp, sáng 16-6. Ảnh: CẨM HÀ

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chia sẻ về các chủ trương, định hướng lớn của Việt Nam trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đặc biệt là việc triển khai các nghị quyết và kết luận của Trung ương về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và chuyển đổi số.

Về phía Lào, đồng chí Khamphan Phommathat cũng chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp Lào, như hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn quốc tế.

Hai Bộ trưởng thống nhất tập trung triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là thúc đẩy phê duyệt và triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào, nhằm nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định dự án này sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Hai bên cũng đánh giá cao kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao. Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo thạc sĩ luật cho cán bộ Lào, tại Trường Đại học Luật Hà Nội và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tư pháp của hai nước.

Về hợp tác tại khu vực biên giới, hai bên khẳng định tầm quan trọng của hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ 7, sẽ được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 17-6-2026. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thống nhất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về tư pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân khu vực biên giới.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ngành Tư pháp hai nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và củng cố mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.

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ANH PHƯƠNG

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