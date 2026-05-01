Ngày 1-5, biển Vũng Tàu đông nghẹt du khách

Chiều 1-5, báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, ngày nghỉ lễ thứ hai, địa phương đã đón hơn 73.000 lượt khách du lịch đến tham quan, du lịch, tắm biển và nghỉ dưỡng.
Như vậy, chỉ tính trong 2 ngày (30-4 và 1-5), Vũng Tàu đã đón hơn 143.000 lượt khách đến du lịch. Dự kiến kết thúc kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch trong 4 ngày.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, chiều 1-5, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng du khách vẫn có mặt rất đông tại các khu vui chơi, các tuyến đường, công viên, khu vực tháp Tam Thắng…
Hầu hết khách du lịch đều tranh thủ tắm biển "giải nhiệt" khiến nhiều bãi tắm đông nghẹt.
Công ty CP Dịch vụ vệ sinh môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đã cắt cử hàng trăm công nhân túc trực tại các bãi biển, kịp thời thu gom rác và nhắc nhở du khách không xả rác xuống bãi biển. Nhờ đó, dù lượng khách rất đông nhưng khắp các bãi tắm của Vũng Tàu luôn sạch sẽ.
Bên cạnh đó, nhờ chủ động các phương án phòng chống ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống đuối nước… nên 2 ngày đầu nghỉ lễ, địa phương vẫn bảo đảm an toàn cho khách du lịch vui chơi, giải trí; không có phản ánh về tình trạng nâng giá dịch vụ quá cao…
Ngoài ra, trong 2 ngày vừa qua, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và giao trả 17 trẻ lạc về với gia đình.