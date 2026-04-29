Rực rỡ Ngày hội “An Đông muôn sắc hoa”

Ngày hội được địa phương tổ chức chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) - những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại ngày hội, BTC đã trao 60 phần quà cho các hộ nghèo; trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động của các đoàn thể về công tác an sinh xã hội nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Dịp này, BTC đã ra mắt nhiều công trình ý nghĩa: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Khu phố 28; Vườn cây đại đoàn kết của Chi hội Phụ nữ; Trạm thông tin số hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công tại trụ sở Khu phố 28 do Chi đoàn Thanh niên đảm nhận; Góc phố xanh do Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện; Đường cờ hoa và tuyến đường Yết Kiêu “sạch, xanh và thân thiện môi trường” do Chi đoàn Thanh niên thực hiện.