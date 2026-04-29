Phường Hòa Hưng thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án và các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng và trao quyết định công tác cán bộ

Tại hội nghị, UBND phường công bố Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 28-4-2026 về việc thành lập Ban. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Minh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền, nhấn mạnh việc thành lập Ban là bước kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Ban khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng; rà soát các dự án đầu tư công, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo.

ĐÌNH DƯ