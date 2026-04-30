Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, hơn 70.000 lượt khách đến Vũng Tàu

Hơn 70.000 lượt khách đến Vũng Tàu (TPHCM) trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tăng hơn 10.000 người so với ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chiều 30-4, báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TPHCM), đã có hơn 70.000 khách du lịch đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Dòng người vẫn tiếp tục đổ về bãi biển mỗi lúc một đông hơn khi trời bớt nắng gắt.

Tại các bãi biển Vũng Tàu như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa luôn trong tình trạng đông đúc. Các bãi đậu xe cũng trở nên quá tải.

Lực lượng cứu hộ túc trực, cắm cờ cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời phát loa nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn. Trong ngày, lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm và đưa 4 trẻ bị lạc về với gia đình.

Theo phường Vũng Tàu, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, thêm vào đó là các yếu tố khác như dự án Công viên Thùy Vân hoàn thiện; cao tốc Biên Hòa– Vũng Tàu thông xe; các chương trình văn hóa - ẩm thực cùng tổ chức… đã kéo lượng khách đến Vũng Tàu tăng đột biến, vượt cả con số ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, để bảo đảm an ninh, an toàn cho cao điểm đón khách du lịch dịp lễ, phường Vũng Tàu đã vận động các cơ sở kinh doanh, lưu trú đưa vào phục vụ khoảng 100 nhà vệ sinh miễn phí, đồng thời bố trí 11 bãi đậu xe khu vực trung tâm có tích hợp trên Google maps để du khách thuận tiện tra cứu, tìm vị trí đậu đỗ.

Nhờ đó, dù lượng khách du lịch tăng cao nhưng tính đến 19 giờ ngày 30-4, tình hình an ninh trật tự vẫn được bảo đảm, vệ sinh môi trường sạch sẽ và không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

