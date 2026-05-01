Đưa y tế số vào khu dân cư

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, mô hình Trạm Công dân số tích hợp trạm sức khỏe số là một giải pháp thiết thực, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và được chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện, nhanh chóng. Không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở y tế, mô hình này còn mở ra hướng đi mới trong quản lý sức khỏe cộng đồng.

Điểm tựa y tế an toàn, tin cậy

Sau giờ tập thể dục, anh Nguyễn Khắc Phương (40 tuổi) cẩn thận đặt tay lên thiết bị đo SpO2 và huyết áp tại Trạm Công dân số đặt ở khu dân cư đảo Kim Cương (phường Bình Trưng). Chỉ vài phút sau, toàn bộ kết quả về sức khỏe hiện lên màn hình.

Người dân đo huyết áp tại trạm sức khỏe số trong Trạm Công dân số đặt tại khu dân cư đảo Kim Cương (phường Bình Trưng)

“Trước đây, muốn đo mấy chỉ số về sức khỏe tôi phải ra bệnh viện, giờ tôi có thể đo ở ngay dưới sảnh chung cư rất tiện lợi. Ngoài biết các thông số về huyết áp, nồng độ oxy trong máu, tôi còn biết được cả chiều cao, cân nặng, lượng mỡ thừa, cơ thể đang trong tình trạng thừa hay thiếu nước để cải thiện chế độ sinh hoạt”, anh Phương chia sẻ.

Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe, chị Nguyễn Lan Anh (28 tuổi) vui vẻ cho biết, chỉ với vài thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng, tình trạng sức khỏe hiện tại của chị được hiển thị rõ trên màn hình, từ cân nặng, chiều cao, chỉ số khối cơ thể (BMI) đến các chỉ số về huyết áp, nhịp tim, SpO2. Màn hình cảm ứng dễ thao tác, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng, kể cả người lớn tuổi. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, cho biết, trạm sức khỏe số của đơn vị đặt trong hệ sinh thái Trạm Công dân số, được tích hợp chuỗi tính năng thông minh và khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc của người dân chỉ với một điểm chạm. Từ tầm soát sức khỏe, mua thuốc, đặt lịch tiêm chủng đến tư vấn trực tiếp cùng dược sĩ, bác sĩ, chuyên gia…, tất cả đều được tối ưu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng mà không cần di chuyển đến nhiều nơi riêng lẻ. Nằm tại các khu dân cư, trạm sức khỏe số phát huy thế mạnh “gần dân, sát dân”, trở thành điểm tựa y tế an toàn và đáng tin cậy.

Mô hình tích hợp đa tiện ích

Trạm Công dân số là sáng kiến triển khai của Công an TPHCM, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, nối liền chính quyền và người dân, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây là bước tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Chị Lê Thị Phương (38 tuổi) cho biết, chị nghe báo đài thông tin về Trạm Công dân số mới được khai trương tại khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp), tiện đường đi chợ nên cũng ghé qua đo huyết áp, nhịp tim. Không chỉ có tính năng y tế số, trạm còn có nhiều nhóm tính năng cốt lõi như hành chính công, an ninh, tiện ích dân sinh, tra cứu và đóng “phạt nguội”, tài chính - ngân hàng... Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ trên có thể được xử lý ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn.

Công an TPHCM đã hoàn tất thủ tục báo cáo Bộ Công an phê duyệt mô hình Trạm Công dân số là công trình sáng tạo, sáng kiến cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong Công an TPHCM; đồng thời phối hợp với các đơn vị tiếp tục cập nhật, nâng cấp các tính năng tiện ích của Trạm Công dân số.

“Chúng tôi có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh các thông tin về an ninh trật tự; thanh toán hóa đơn dịch vụ; đăng ký mua BHYT trực tuyến; dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông... Đặc biệt, mọi sự cố tại trạm đều được phản hồi tức thì qua nút bấm SOS, kết nối trực tiếp đến lực lượng an ninh địa phương, đảm bảo an toàn cho người dân”, chị Phương chia sẻ.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin, hiện Trạm Công dân số đang được triển khai tại một số khu đô thị lớn ở TPHCM như Celadon City, Vinhomes Ba Son, đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, dự kiến triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn thành phố. “Việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công dân số với nhiều tiện ích, tiện năng chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Đây là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân”, Đại tá Ngô Xuân Thọ nhấn mạnh.

MINH NAM