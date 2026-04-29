Phường Rạch Dừa tặng quà cho trẻ mồ côi

Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương đã trao 121 suất quà cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (4,5 triệu đồng/suất). Kinh phí trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Mai Diễm, Chủ tịch UBMTTQ phường cho biết, thời gian qua công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” của địa phương

Mỗi phần quà là tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

“Mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là tấm lòng sẻ chia từ các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn. Mong rằng các em xem đây là nguồn động viên, là điểm tựa để có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và vươn lên trở thành công dân có ích”.

VĂN ANH - KHÁNH CHI