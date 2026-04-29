Mở đường thông suốt núi Lớn – Vũng Tàu

Phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa thống nhất phương án nối đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú. Đây là tuyến đường xuyên núi Lớn, tạo điều kiện để khai thác du lịch và bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Các vận động viên tham gia chạy việt dã trên đỉnh Núi Lớn

Ngày 29-4, đồng chí Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, sau khi khảo sát và làm việc với Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu, Trạm Kiểm lâm địa bàn Vũng Tàu và Công an phường Vũng Tàu, phường đã thống nhất phương án kết nối liên thông đường Vi Ba qua hẻm 444 Trần Phú.

Theo đó, phường đề nghị Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu mở 1 điểm đấu nối (rộng khoảng 3m, dài khoảng 10m) từ đường Vi Ba vào cổng phía Nam khu du lịch Hồ Mây. Đồng thời san gạt tạo mặt bằng và mở 1 điểm đấu nối phía Bắc khu du lịch Hồ Mây (thuộc phạm vi khu du lịch Hồ Mây). Riêng Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu, căn cứ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, có thể lắp dựng hàng rào thép dọc phạm vi tuyến giao thông hiện hữu trong phạm vi khu du lịch Hồ Mây để ngăn cách luồng giao thông công cộng với các hoạt động nội bộ.

Du khách và người dân địa phương đi dạo trên tuyến đường xuyên Núi Lớn

Theo UBND phường Vũng Tàu, khu vực núi Lớn – núi Nhỏ có tổng diện tích khoảng 784 ha, trong đó khu vực núi Lớn khoảng 597 ha. Núi Lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển không gian, cảnh quan và các các di tích lịch sử, như Di tích văn hoá Bạch Dinh; trận địa pháo cổ; Di tích Phật giáo Thích Ca Phật Đài; thiền viện Chơn Không… Toàn bộ di sản trên là bản sắc riêng của Vũng Tàu và cần được bảo tồn.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có tuyến đường Thùy Vân - Hạ Long – Quang Trung – Trần Phú vòng quanh núi được kết nối liên thông, còn các tuyến giao thông kết nối trên núi bị chia cắt, không thể kết nối các di tích, gây khó khăn cho người dân và du khách.

Khách du lịch vui chơi trên đỉnh khu du lịch Hồ Mây

Cụ thể, tuyến giao thông xuyên núi Lớn dài khoảng 10km, nhưng đoạn từ Km4+00 đến Km5+00 bị chia cắt do nằm trong dự án khu du lịch Hồ Mây đã xây cổng và hàng rào chắn hai đầu.

Từ đó các hoạt động tuần tra, kiểm soát rừng hoặc bố trí các hồ nước, đường băng cản lửa… và kể cả các hoạt động cộng đồng như đi bộ, leo núi, ngắm cảnh của người dân và du khách chỉ dừng lại ở chặng đường phía Nam (đường Vi Ba) hoặc phía Bắc (vì đoạn giữa nằm trong khu du lịch Hồ Mây bị chặn lại). Với hạn chế nêu trên, việc khai thác hiệu quả tuyến đường là rất thấp, khó khăn trong liên kết hai tuyến du lịch Vi Ba và hẻm 444 Trần Phú. Trong khi đó, lượng khách du lịch và người dân đến đây đi bộ thể dục, du lịch, ngắm núi, chụp ảnh check-in, tham quan di tích hàng ngày rất đông.

QUANG VŨ