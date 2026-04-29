Đến Vũng Tàu du khách dễ dàng tra cứu cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch

Đúng vào dịp lễ 30-4 và 1-5, phường Vũng Tàu (TPHCM) ra mắt Website thông tin Vũng Tàu, ấn phẩm bản đồ du lịch cho phép người dùng tra cứu các thông tin liên quan đến cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đã được xác thực.

Website thông tin Vũng Tàu có địa chỉ truy cập www.thongtinvungtau.vn, với nhiều tính năng nổi bật giúp du khách tra cứu được các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đã được xác thực; tiếp cận thông tin đầy đủ, rõ ràng về điểm đến; theo dõi các cảnh báo, khuyến nghị khi du lịch. Qua đó, du khách có thể yên tâm chọn dịch vụ đúng - đủ - an toàn tại phường Vũng Tàu. Đặc biệt, trên website cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về hoạt động của chính quyền, du lịch, dịch vụ và đời sống xã hội trên địa bàn phường với mô hình du lịch “Vũng Tàu – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh”.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu và các đại biểu nhấn nút ra mắt website thông tin Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài website, dịp này phường Vũng Tàu cũng ra mắt ấn phẩm bản đồ du lịch để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá các điểm đến đặc sắc của địa phương, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định, việc ra mắt website thông tin Vũng Tàu và bản đồ du lịch là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh của phường. Các sản phẩm này rất thiết thực phục vụ người dân và du khách.

Các đại biểu xem bản đồ tại lễ ra mắt.

QUANG VŨ