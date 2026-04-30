Côn Đảo: Tái hiện hào khí vượt biển tại Hội thi đua bè truyền thống lần thứ 20

Hội thi đua bè truyền thống đặc khu Côn Đảo mở rộng không chỉ là hoạt động thể thao sôi nổi được tổ chức thường niên mà còn mang ý nghĩa tri ân lịch sử, tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng tại "địa ngục trần gian" năm xưa.

Chiều 30-4, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026.

Các vận động viên tranh tài tại hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của hội thi không chỉ dừng lại là một hoạt động văn hóa, thể thao. Việc tổ chức lễ hội đua bè còn mang tôn vinh ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập; đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

Giữa "địa ngục trần gian" khắc nghiệt suốt 113 năm, khát vọng tự do của những người chiến sĩ cách mạng chưa bao giờ tắt. Hình ảnh những chiếc bè tự chế vượt sóng dữ đã trở thành “biểu tượng của tinh thần quật khởi và niềm tin son sắt vào ngày thắng lợi”.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Ngay sau nghi thức tưởng niệm và thả vòng hoa tại cầu tàu 914, 22 đội bè với hơn 150 vận động viên đã bước vào cuộc đua đầy kịch tính. Những chiếc bè mộc mạc kết từ tre, nứa, xốp đã tái hiện sinh động hành trình vượt biển hiểm nguy năm xưa.

Các đội nam thi đấu ở cự ly 2.000m và đội nữ là 1.200m trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả.

Ngoài các đội tại địa phương, hội thi còn đón nhận sự tham gia của đội khách mời đến từ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị ven biển.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, lễ hội năm nay còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tương lai. Việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường cho các đội đua đã thể hiện cam kết của đặc khu trong việc xây dựng đặc khu Côn Đảo “xanh – sạch – đẹp”.

Hội thi đua bè truyền thống dịp 30-4 đã khẳng định vị thế là một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị lịch sử sâu sắc của Côn Đảo đến với du khách trong và ngoài nước.

>> Một số hình ảnh tại hội thi đua bè truyền thống đặc khu Côn Đảo:

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG