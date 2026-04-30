Tăng thêm cơ hội việc làm từ dự án du lịch

Việc đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hải không chỉ nâng tầm dịch vụ du lịch khu vực ven biển, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hải

Ngày 30-4, Tập đoàn Charm Group tổ chức lễ khai trương và vận hành khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hải. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành.

Dự án tọa lạc tại khu vực xã Long Hải, được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế phong cách nhiệt đới hiện đại. Khu nghỉ dưỡng gồm 24 căn biệt thự hướng biển và gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, đi kèm hơn 25 tiện ích phục vụ du khách, hướng đến phân khúc cao cấp.

Đại diện lãnh đạo thành phố và các đại biểu cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hải

Bên cạnh việc gia tăng sức hút điểm đến, khu nghỉ dưỡng còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương trong các lĩnh vực dịch vụ, lưu trú, vận hành và du lịch. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Long Hải hiện đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế gần TPHCM, chỉ khoảng 2 giờ di chuyển, cùng hệ thống tài nguyên du lịch phong phú như núi Minh Đạm, Dinh Cô, Mộ Cô.

NGUYỄN NAM