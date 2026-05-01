Công an xã Long Hải cấp căn cước, định danh điện tử xuyên lễ cho học sinh

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an xã Long Hải (TPHCM) vẫn duy trì tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi.

Dù là thời gian nghỉ lễ, nhưng việc cấp căn cước và định danh điện tử tại trụ sở Công an xã Long Hải vẫn diễn ra khẩn trương, nền nếp. Các quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu dữ liệu cư trú đến chụp ảnh, lấy vân tay được thực hiện nhanh gọn. Những trường hợp thông tin chưa chính xác đều được hỗ trợ điều chỉnh ngay tại chỗ, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Nhiều phụ huynh cho biết, việc cấp căn cước xuyên lễ của công an là rất thiết thực, giúp gia đình chủ động sắp xếp thời gian đưa con em đi làm thủ tục mà không ảnh hưởng đến việc học.

Thực hiện chủ trương cấp căn cước và định danh điện tử cho nhóm học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư, góp phần phục vụ công tác quản lý giáo dục và triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

z7780297364632_efb44eefb53307e6c47317835ed5b113.jpg
THÀNH HUY

