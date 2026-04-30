Công an phường Tân Sơn Nhất cấp Thẻ Căn cước cho học sinh xuyên lễ

Công an phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp Thẻ Căn cước và định danh điện tử xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 30-4, tại điểm tiếp nhận hồ sơ cấp Thẻ Căn cước phường Tân Sơn Nhất, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Công an phường tập trung ưu tiên tiếp nhận hồ sơ cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là các em sinh năm 2008 và 2011.

Chụp hình thẻ làm căn cước cho học sinh

Công an phường đã bố trí cán bộ trực hướng dẫn tận tình từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến đối chiếu dữ liệu cư trú, chụp ảnh và lấy vân tay. Những trường hợp sai sót thông tin đều được hỗ trợ điều chỉnh tại chỗ, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Việc đẩy nhanh tiến độ này nhằm bảo đảm 100% học sinh trong diện ưu tiên có Thẻ Căn cước trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với đó, còn giúp các em thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm này tại phường Tân Sơn Nhất, việc cấp Thẻ Căn cước gắn liền với đề án chuyển đổi số. Thông tin cá nhân được tích hợp trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế các loại giấy tờ truyền thống như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và minh bạch hơn.

Phụ huynh và học sinh đến làm Thẻ Căn cước trong ngày nghỉ lễ 30-4

Song song với việc tiếp nhận hồ sơ, lực lượng chức năng cũng lồng ghép tuyên truyền về bảo mật thông tin. Công an phường khuyến cáo phụ huynh và học sinh tuyệt đối không cho mượn hoặc đăng tải hình ảnh Thẻ Căn cước lên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân.

MẠNH THẮNG