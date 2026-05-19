Thẩm định nhiều chính sách mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định hồ sơ dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ). Dự thảo nghị định tập trung vào 3 nhóm nội dung chính nhằm hiện đại hóa quản lý và tối ưu hóa lợi ích cho xã hội.

Thứ nhất, quy định chi tiết hơn về cấu trúc và trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ Công an chủ trì quản lý dữ liệu về đăng ký xe, giấy phép lái xe, sát hạch lái xe và dữ liệu vi phạm; Bộ Xây dựng quản lý dữ liệu đăng kiểm, dữ liệu đào tạo lái xe và dữ liệu kinh doanh vận tải; Bộ Y tế cung cấp dữ liệu về sức khỏe người lái xe và người bị tai nạn giao thông; Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu về thuế, lệ phí trước bạ và xe tạm nhập, tái xuất. Dữ liệu phải đảm bảo tính “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối liên thông.

Thứ 2 là các quy định về cải cách hành chính đột phá - nội dung có tác động trực tiếp và rộng lớn nhất đến người dân và doanh nghiệp. Bản điện tử được phép thay thế bản giấy trong hầu hết các thành phần hồ sơ hành chính; giúp người dân có thể thực hiện thủ tục tại nhà. Thời gian trả kết quả được rút ngắn đáng kể; chẳng hạn việc cấp phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc; cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc; chấp thuận cho xe nước ngoài vào du lịch giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc…

Thứ 3, các quy định kỹ thuật về xe ưu tiên cũng được điều chỉnh. Theo đó, xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sẽ có đèn nhấp nháy màu xanh, đỏ (thay vì chỉ màu đỏ) để tăng tính nhận diện và thống nhất với xe công an.

Khi được ban hành, nghị định mới sẽ cắt giảm ít nhất 30% quy định không cần thiết và giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Việc số hóa giúp tiết kiệm hàng triệu giờ công mỗi năm và loại bỏ các chi phí không chính thức phát sinh từ cơ chế “xin - cho” bằng giấy tờ.

Hiệu lực quản lý được nâng cao nhờ dữ liệu được chia sẻ dùng chung; việc xử lý vi phạm và quản lý phương tiện được tăng cường tính minh bạch, công khai, góp phần bảo vệ tốt hơn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông. Theo kế hoạch, dự thảo nghị định được trình Chính phủ xem xét, ban hành ngay trong tháng 5-2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026.

ANH THƯ