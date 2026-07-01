Ngày mai (2-7) hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 sẽ miễn phí 100% giá vé cho tất cả hành khách đi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong ngày 2-7.

Thông tin trên được ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), cho biết chiều 1-7.



Hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để đáp ứng lượng hành khách dự kiến tăng cao, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng cường tần suất khai thác tuyến Metro số 1 với thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Trong ngày, tuyến sẽ vận hành 248 lượt tàu. Đặc biệt, từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến chỉ còn 6 phút nhằm phục vụ người dân di chuyển đến các khu vực tổ chức sự kiện và xem pháo hoa.

Hành khách có thể sử dụng một trong ba hình thức đi tàu miễn phí. Cụ thể, sử dụng thẻ Căn cước hoặc CCCCD gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé; sử dụng mã QR HCMC METRO trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy QR miễn phí tại các máy kiosk tự động đặt trong nhà ga.

Đơn vị vận hành lưu ý, chương trình chỉ áp dụng đối với hành khách sử dụng một trong ba phương thức trên. Trường hợp mua vé theo hình thức thông thường, hệ thống vẫn tính phí và không thực hiện hoàn tiền. Chức năng tạo mã QR HCMC METRO trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được kích hoạt từ ngày 2-7 và chỉ có giá trị sử dụng trong ngày.

Việc miễn phí vé Metro số 1 được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực giao thông trong dịp lễ, đồng thời lan tỏa hình ảnh một TPHCM hiện đại, văn minh và thân thiện.

QUỐC HÙNG