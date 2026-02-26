Ngày vía Thần Tài: Người dân xếp hàng mua vàng, giá trong nước giảm nhẹ

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), tại Hà Nội, nhiều người dân xếp hàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng trong ngày vía Thần Tài, trong khi giá vàng trong nước ghi nhận giảm nhẹ.

Người dân chờ mua vàng bất chấp trời Hà Nội sáng nay mưa. Ảnh: LƯU THỦY

Ghi nhận từ sáng sớm, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), dù trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mua vàng; có khách hàng cho biết đã xếp hàng từ 4 giờ. Năm nay, các cửa hàng tiếp tục mở cửa từ 6 giờ để phục vụ nhu cầu của người dân, đồng thời tập trung các sản phẩm nhỏ như 0,1 chỉ, 0,3 chỉ và 0,5 chỉ.

Cập nhật đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại một số thương hiệu giảm khoảng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC, DOJI và PNJ niêm yết ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn 9999, giá chủ yếu đi xuống. SJC giảm còn 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. DOJI (Hưng Thịnh Vượng) về 181,9 - 184,9 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 300.000 đồng/lượng; PNJ giảm còn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vẫn neo cao. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới dao động quanh mức 5.190 USD/ounce, sau khi quy đổi, thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

LƯU THỦY