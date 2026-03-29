Nghệ An: Khởi công xây dựng Chùa Da, nơi thờ 534 nhà báo liệt sĩ

Chùa Da là điểm sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, đồng thời là nơi thờ tự anh linh 534 nhà báo cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Khởi công phục dựng chùa Da, nơi thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ

Ngày 28-3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự) tại phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Theo tư liệu văn hóa dân gian, Chùa Da được dựng từ cuối thế kỷ XVII và trùng tu vào năm 1889 dưới triều vua Thành Thái. Ngôi chùa gắn với hình ảnh cây đa cổ thụ tán rộng che phủ khu Tam Bảo, vì vậy người dân quen gọi là Chùa Cây Da, hay Chùa Da. Trong ký ức nhiều thế hệ ở làng Lộc Da, đây là biểu tượng của niềm tin và đạo lý, đồng thời là địa điểm gắn với những chặng đường lịch sử của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch xây dựng Chùa Da

Trải qua chiến tranh và thời gian, chùa dần xuống cấp, chỉ còn lại nền cũ phủ kín bởi cây cối. Trước nguyện vọng của người dân và phật tử, năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định khôi phục, tôn tạo di tích. Dự án gồm 26 hạng mục với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trong tổng thể quy hoạch, điểm nhấn đặc biệt là nhà tưởng niệm tri ân 534 nhà báo cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Công trình được kỳ vọng trở thành nơi để giới báo chí và công chúng tưởng nhớ những người làm báo đã ngã xuống vì sự thật và trách nhiệm nghề nghiệp.

Việc phục dựng Chùa Da góp phần khôi phục một không gian văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống cộng đồng, đồng thời tạo thêm một “địa chỉ đỏ” mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Đây cũng được xem là nơi để các thế hệ người làm báo tìm về tri ân, nhắc nhớ về đạo đức nghề nghiệp và lý tưởng cống hiến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, công trình mang giá trị tinh thần sâu sắc đối với giới báo chí. Đây sẽ là nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ và giúp mỗi người làm báo tự soi chiếu trách nhiệm của mình với xã hội.

Theo ông Lê Quốc Minh, không có giá trị nào được vun đắp từ một cá nhân đơn lẻ. Đó luôn là kết quả của sự chung tay, của tình đồng nghiệp và của trách nhiệm chung đối với nghề. Chính từ sự kết nối, từ những tấm lòng đó, việc thờ tự các nhà báo đã được hình thành và gìn giữ một cách tự nhiên trong lòng nhân dân, trong sự tự nguyện và thành kính của những người làm báo.

Khi hoàn thành, Chùa Da được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ ý nghĩa, không chỉ đối với giới báo chí mà còn với đông đảo nhân dân những người trân trọng sự thật và những hy sinh vì lợi ích chung.

NGUYỄN CHẮT