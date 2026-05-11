Sẽ lập đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về quyền tác giả

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Theo kế hoạch, bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về bản quyền chương trình máy tính tại doanh nghiệp; rà soát các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Cục Bản quyền tác giả được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm tra; tham mưu lãnh đạo bộ ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ. Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phòng, chống xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Các đơn vị thuộc bộ như Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Xuất bản, in và phát hành cùng các đơn vị liên quan khác có trách nhiệm phối hợp rà soát, xử lý các hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

