Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần 2 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Ngày 13-5, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc để nghe báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần 2 và hoạt động chào mừng năm mới 2027.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì buổi làm việc, cùng dự có các đơn vị, sở ngành liên quan của TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần 2 năm 2026 sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 29-12-2026 đến ngày 3-1-2027), địa điểm chính tổ chức tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.

Lễ hội sẽ bao gồm nhiều chuỗi hoạt động sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, như: Chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc văn hóa sông nước; chương trình nhạc nước, Drone show, pháo hoa…; tổ chức tái hiện không gian chợ nổi Cần Thơ; trưng bày nông cụ, ngư cụ truyền thống vùng ĐBSCL; Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao; các hoạt động kết nối, trải nghiệm du lịch; hoạt động cộng đồng “Bảo vệ môi trường sông nước”; các khu ẩm thực…

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ 6 ngày lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động thể thao trải nghiệm như: khu trải nghiệm thể thao dưới nước; đua ghe Ngo mini; đua thuyền mô hình; diễu hành, trải nghiệm thuyền SUP; thả đèn hoa đăng trên sông… Ngoài ra, trong lễ hội còn có các hoạt động, sự kiện chào mừng năm mới 2027.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các đơn vị cần chú ý tăng cường không gian tiếp cận, trải nghiệm cả trên bờ và dưới sông cho người dân, du khách khi tham gia các sự kiện.

