Phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”

Khởi động cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay". Ảnh: VĨNH XUÂN

Cuộc thi hướng tới lan tỏa những câu chuyện về hiền tài xưa và nay; tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo; khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời đại số. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, góp phần kết nối điện ảnh với giáo dục và di sản văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: VĨNH XUÂN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt của quốc gia, mà còn là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Suốt gần một thiên niên kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng của văn hiến Thăng Long - Hà Nội, góp phần hun đúc các giá trị tốt đẹp của đạo học Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được tổ chức không chỉ nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ, mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Ảnh VĨNH XUÂN

Tại lễ phát động, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cho biết tác phẩm dự thi có thể khai thác nhiều nội dung như: tinh thần học tập, ý chí vươn lên của người trẻ; hình ảnh người thầy; các cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu, sáng tạo; vai trò của tri thức trong thời đại số; trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống Quốc học...

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong và ngoài nước; khuyến khích các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi gồm phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp các loại hình trên, có thời lượng từ 3 đến 15 phút, định dạng Full HD trở lên. Ban tổ chức khuyến khích sử dụng công nghệ AI trong sáng tạo, nhưng giới hạn dưới 20% tổng thời lượng tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13-5 đến hết ngày 10-8. Cuộc thi có 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 30 triệu đồng/giải, cùng nhiều giải thưởng khác như “Ý tưởng sáng tạo” và “Phim được yêu thích nhất”.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Hiền tài trong thời đại số” dự kiến tổ chức vào tháng 8, với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim.

