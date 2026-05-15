“Mùa xuân đẹp nhất quê mình” - đưa khán giả gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ - chiến sĩ Xuân Hồng

Chương trình được HTV thực hiện nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình được thực hiện và dàn dựng như một hành trình đi ngược thời gian, đưa khán giả gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ - chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời và hành trình sáng tác âm nhạc của ông.
Từ những bài ca ra đời trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đến những sáng tác mang hơi thở của thành phố sau ngày hòa bình đã được thể hiện bằng những giai điệu âm nhạc ngọt ngào.
Trong chương trình, NSƯT Cao Minh, NSƯT Phương Anh, ca sĩ Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Hạnh Nguyên, Trúc Lai, Yên Nhiên, My Phôn, nhóm Đô Rê Mi, nhóm thiếu nhi Sơn Ca, Đoàn Văn công Quân khu 7, nhóm múa Phương Việt đã lần lượt biểu diễn các bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng: Hành quân đêm, Chiếc khăn tay, Bài ca may áo, Xuân chiến khu, Người mẹ của tôi, Cây đàn ghi-ta của đại đội ba, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Đôi mắt, Cây dừa, Mùa xuân bên cửa sổ, Nắng Sài Gòn, Thành phố của chúng em, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh.