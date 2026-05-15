“Mùa xuân đẹp nhất quê mình” - đưa khán giả gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ - chiến sĩ Xuân Hồng

Tối 14-5, Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Trò chuyện cùng thời gian số đặc biệt, tôn vinh nhạc sĩ Xuân Hồng với chủ đề " Mùa xuân đẹp nhất quê mình".

Ca sĩ Ngọc Ánh cùng các ca sĩ trẻ biểu diễn ca khúc "Bài ca may áo". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được HTV thực hiện nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình được thực hiện và dàn dựng như một hành trình đi ngược thời gian, đưa khán giả gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ - chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời và hành trình sáng tác âm nhạc của ông.

NSƯT Cao Minh biểu diễn ca khúc "Cây dừa". Ảnh: THÚY BÌNH

Từ những bài ca ra đời trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đến những sáng tác mang hơi thở của thành phố sau ngày hòa bình đã được thể hiện bằng những giai điệu âm nhạc ngọt ngào.

Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn bài hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, NSƯT Cao Minh, NSƯT Phương Anh, ca sĩ Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Hạnh Nguyên, Trúc Lai, Yên Nhiên, My Phôn, nhóm Đô Rê Mi, nhóm thiếu nhi Sơn Ca, Đoàn Văn công Quân khu 7, nhóm múa Phương Việt đã lần lượt biểu diễn các bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng: Hành quân đêm, Chiếc khăn tay, Bài ca may áo, Xuân chiến khu, Người mẹ của tôi, Cây đàn ghi-ta của đại đội ba, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Đôi mắt, Cây dừa, Mùa xuân bên cửa sổ, Nắng Sài Gòn, Thành phố của chúng em, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh.

