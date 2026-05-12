Quốc Trường thỏa lòng với vai diễn gần giống mình ngoài đời

Sự kiện công chiếu phim điện ảnh Một thời ta đã yêu diễn ra tối 11-5 tại TPHCM có sự tham gia đầy đủ của ê-kíp đoàn phim cũng như sự ủng hộ của nhiều sao Việt.

Dàn diễn viên phim Một thời ta đã yêu tại sự kiện công chiếu tối 11-5. Ảnh: ĐPCC

Về phía đoàn phim, dàn diễn viên chính gồm: NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, Phát Đạt, Lâm Thanh Mỹ…

Chia sẻ sau buổi công chiếu, Quốc Trường không giấu được sự háo hức với vai diễn mới lần này. Anh cho biết, ngoài việc nhân vật có tính cách khá giống với mình, bản thân còn đặc biệt thích và luôn muốn được tham gia một bộ phim có màu sắc hoài niệm với bối cảnh giữa thập niên 2000.

Quốc Trường hào hứng với vai diễn mới dù thời lượng không nhiều. Ảnh: ĐPCC

Trong Một thời ta đã yêu, Quốc Trường vào vai Toàn - một trong 3 tuyến nhân vật chính, cùng với Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy). Phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Sau sự kiện công chiếu, Một thời ta đã yêu sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 14-5 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 15-5 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY

