Nguyễn Hùng có “phép màu” mới sau Mưa đỏ

Sau phim ngắn Đàn cá gỗ với ca khúc nhạc phim Phép màu và vai diễn trong Mưa đỏ Cảm ơn người đã thức cùng tôi, ca sĩ - nhạc sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng có vai chính điện ảnh đầu tay trong phim Bò sữa bay.

Teaser trailer phim Bò sữa bay.

Nhà sản xuất phim Bò sữa bay vừa công bố cùng lúc 3 teaser poster và teaser trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về dự án.

Màn tái hợp giữa ca sĩ - nhạc sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng và đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau phim ngắn Đàn cá gỗ nhận được nhiều chú ý.

Nhà sản xuất vừa công bố cùng lúc 3 teaser poster và teaser trailer phim Bò sữa bay.

Trong vai chính điện ảnh đầu tay, Nguyễn Hùng vào vai Trâu - nhân vật xuất thân từ vùng thảo nguyên, lăn lộn nơi nông trường, có tính cách đa diện, phức tạp và quái tính hơn so với những vai diễn trước. Vai diễn được kỳ vọng tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp của anh.

Bò sữa bay, Nguyễn Hùng kết hợp cùng Ngọc Xuân và Hoa hậu Tiểu Vy. Đặc biệt, anh cũng tái ngộ Huy Tít, tên thật Trần Gia Huy, bạn diễn trong Mưa đỏ.

Nguyễn Hùng lần đầu đảm nhận vai chính sau loạt phim gây sốt.

Bộ phim cũng gây chú ý khi đánh dấu màn tái hợp của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy, cặp diễn viên từng được chú ý trên màn ảnh qua phim Thưa mẹ con đi năm 2019.

Bò sữa bay gây tò mò ngay từ tựa đề độc đáo. Câu chuyện diễn ra vào những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu một loại sữa công thức lạ, có tiềm năng mang về khoản tiền lớn cho nông trường.

Cũng tại trang trại này, những cuộc tình được hình thành theo cách tréo ngoe. Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng toan tính riêng khiến mỗi nhân vật bước vào một hành trình nhiều biến động.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Tác phẩm được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, thuộc top 5 phim ngắn xuất sắc tại Dự án phim ngắn CJ 2024. Trước khi hoàn thiện và phát hành tại rạp trong nước, phim đã thắng giải Dự án phim thể loại xuất sắc tại LHP Châu Á - Đà Nẵng 2025.

Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào Chợ dự án Châu Á 2025 của LHP Quốc tế Busan, đồng thời giành giải Kantana Award - Picture trị giá 25.000 USD. Dù chưa phát hành trong nước, phim đã được một số đơn vị phát hành quốc tế quan tâm.

Phim dự kiến ra rạp ngày 6-11.

HẢI DUY

