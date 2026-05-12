Liên hoan phim Cannes 2026: Điện ảnh Việt góp mặt bằng “hương sắc” bản địa

Từ phim ngắn, dự án điện ảnh độc lập đến các tác phẩm thương mại được giới thiệu tại chợ phim Marché du Film, sự hiện diện ngày càng đa dạng của các nhà làm phim Việt Nam tại Cannes 2026 đã cho thấy nỗ lực bước ra thế giới bằng những câu chuyện độc đáo, chất liệu văn hóa và tiếng nói riêng của phim Việt.

Những câu chuyện độc đáo

Điểm đáng chú ý nhất với điện ảnh Việt tại Cannes năm nay là sự hiện diện của Giấc mơ là ốc sên (đạo diễn Nguyễn Thiên Ân) khi tranh giải Cành cọ vàng hạng mục Phim ngắn. Từ 3.184 phim ngắn gửi về dự thi năm nay, chỉ có 10 tác phẩm được chọn vào vòng tranh giải chính thức, cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt. Giấc mơ là ốc sên cũng là đại diện duy nhất của châu Á, bên cạnh các phim đến từ Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Colombia…

Tin vui nối tiếp với Nguyễn Thiên Ân là dự án phim truyện dài của anh The Snail Automation (Cỗ máy ốc sên), cũng được chọn vào Focus COPRO, chương trình đào tạo trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, dành riêng cho các dự án đầu tay triển vọng.

Cỗ máy ốc sên do Kontribute Studio sản xuất và đồng sản xuất bởi CJ Vietnam cùng East Films. Theo đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, thông qua lăng kính châm biếm và ngụ ngôn, bộ phim là bức chân dung tổng hợp đầy màu sắc về một thế hệ trẻ đang chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội tiêu dùng.

Focus COPRO quy tụ các dự án đầu tay đang trong giai đoạn phát triển của những đạo diễn từng có phim ngắn được lựa chọn tại Cannes, đồng thời tạo cơ hội kết nối các nhà sản xuất, quỹ điện ảnh, đại diện phát hành và nền tảng phát triển dự án quốc tế.

Năm nay, chương trình chỉ chọn 7 dự án. Chia sẻ với tờ Variety, Florian Fernandez, phụ trách Góc phim ngắn (Short Film Corner - SFC) và Rendez-vous Industry (diễn đàn dành cho các nhà làm phim ngắn) đánh giá, 7 dự án đầy tham vọng, mạnh mẽ, độc đáo và hứa hẹn, được dẫn dắt bởi những nhà làm phim sở hữu tầm nhìn táo bạo và khác biệt. Florian Fernandez nhận định, Cỗ máy ốc sên cùng các phim được lựa chọn năm nay đều thể hiện đúng tinh thần của sáng kiến.

Năm nay, tại Marché du Film (hiện là chợ phim lớn nhất thế giới) còn có sự hiện diện của dự án kinh dị Việt Tai ương, chuyển thể từ trò chơi kinh dị cùng tên của Rare Reversee. Dự án do Chánh Phương Films sản xuất, với sự tham gia của nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên và biên kịch Trần Khánh Hoàng.

Điểm đáng chú ý của Tai ương là cách khai thác chất liệu văn hóa bản địa, kết hợp truyền thuyết đô thị, yếu tố tâm linh Á Đông và bi kịch gia đình - hướng đi đang giúp nhiều phim kinh dị châu Á tạo được sức hút quốc tế những năm gần đây. Phim dự kiến khởi chiếu năm 2027.

Cuộc đua của những tên tuổi lớn

Cannes năm nay vẫn là “thánh địa” của điện ảnh, nơi quy tụ những đạo diễn có dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. Nhật Bản là nền điện ảnh gây chú ý khi có tới 3 đại diện gồm: Ryusuke Hamaguchi (phim All of a Sudden), Koji Fukada (Nagi Notes) và đặc biệt là Hirokazu Kore-eda - từng giành Cành cọ vàng năm 2018 (với Sheep in the Box).

Bên cạnh đó là loạt đạo diễn hàng đầu của điện ảnh nghệ thuật thế giới như: Asghar Farhadi (Parallel Tale), Andrey Zvyagintsev (Minotaur), Pedro Almodóvar (Bitter Christmas), Pawel Pawlikowski (Fatherland), James Gray (Paper Tiger), Ira Sachs (The Man I Love), hay Cristian Mungiu (Fjord) - đạo diễn Romania từng thắng Cành cọ vàng năm 2007 với tác phẩm 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.

Mùa tranh giải Cannes năm nay, các đạo diễn nam vẫn áp đảo, bởi chỉ có 5 nữ đạo diễn xuất hiện trong danh sách 22 phim. Nhưng sự góp mặt của 2 đạo diễn nữ Marie Kreutzer (Gentle Monster) và Valeska Grisebach (The Dreamed Adventure) là tín hiệu đầy tích cực.

Bên cạnh đó, những tiếng nói trẻ như Lukas Dhont (Coward) hay bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha - Javier Ambrossi và Javier Calvo với The Black Ball, những người lần đầu góp mặt ở hạng mục tranh giải, cũng đang được đánh giá cao.

Liên hoan phim Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 23-5. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo, và bộ phim The Electric Kiss (đạo diễn Pierre Salvadori) được chọn công chiếu mở màn. Poster chính thức sự kiện năm nay sử dụng hình ảnh 2 nữ diễn viên Geena Davis và Susan Sarandon trên trường quay bộ phim Thelma & Louise (đạo diễn Ridley Scott) tác phẩm chiếu bế mạc Liên hoan phim lần thứ 44, năm 1991.

Đây là lần thứ 79 sự kiện Liên hoan phim Cannes (diễn ra tại TP Cannes, Pháp) được tổ chức. Năm nay, liên hoan sẽ trao 2 giải Cành cọ vàng danh dự cho nhà làm phim New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên, ca sĩ kiêm đạo diễn người Mỹ Barbra Streisand.

HẢI DUY