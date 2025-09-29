Nghệ sĩ, KOL ủng hộ hơn 300 triệu đồng tặng bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngay sau Giải thể thao thiện nguyện Happy Pickleball Championship 2025, đông đảo nghệ sĩ, KOL (người có ảnh hưởng trên mạng) cùng gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân dịp Tết Trung thu 2025 sắp tới.

Giải Happy Pickleball Championship 2025 gây quỹ hơn 300 triệu đồng giúp bệnh nhi

Giải Happy Pickleball Championship 2025 diễn ra ngày 28-9 tại TPHCM với sự tham gia của hơn 100 vận động viên cùng nhiều nghệ sĩ, KOL, như: diễn viên Minh Luân, ca sĩ Hải Yến Idol, Á hậu 2 - Hoa hậu Quốc Gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Cẩm Ly, MC Bảo Anh, Trịnh Thu Phương, Thanh Vy, Cindy Nguyễn, Trini, Justin, Diệp Anh…

Tối cùng ngày, hoạt động gây quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, nghệ sĩ và khán giả. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức ghi nhận số tiền quyên góp 305 triệu đồng. Toàn bộ sẽ được gửi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp thêm nguồn động viên để các bệnh nhi có một mùa trung thu ấm áp.

NSND Tạ Minh Tâm, khách mời đặc biệt, chia sẻ: “Không khí ở giải đấu khiến tôi thật sự xúc động. Thể thao là gắn kết, thông qua đó nghệ sĩ có thể góp một phần đồng hành bệnh nhi. Mỗi tràng vỗ tay, mỗi tiếng reo hò cổ vũ cho vận động viên, cũng là tiếp thêm niềm sẻ chia cho những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ tại sự kiện: Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang tiếp nhận hàng trăm bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự ủng hộ từ các nghệ sĩ sẽ giúp các em có thêm chi phí điều trị và niềm vui mùa Trung thu.

TIỂU TÂN