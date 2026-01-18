Nghệ sĩ Xuân Hinh hào hứng tham gia phim tết "Mùi phở"

Lần đầu xuất hiện trong một dự án điện ảnh chiếu tết, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết ông vui khi được góp mặt trong một bộ phim về văn hoá gắn với phở.

Bộ phim Mùi phở vừa hé lộ những thông tin hậu trường đầu tiên, hé lộ bối cảnh quan trọng bậc nhất: căn bếp ấm áp và chân thực của quán phở ông Mùi.

Không chỉ là một không gian quay phim, căn bếp ấy được dựng lên như một “ký ức sống” – nơi mọi thanh âm, ánh sáng và nhịp sinh hoạt đều gợi cảm giác sum vầy thân thuộc của ngày tết.

Không khí ấm cúng từ gian bếp. Ảnh: ĐPCC

Và những hàng phở hấp dẫn sẽ được tái hiện trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Minh Beta cùng dàn diễn viên dành nhiều lời trân trọng để nói về phở – không đơn thuần là món ăn, mà là một phần văn hoá và bản sắc Việt.

Nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ phim sẽ mang đến tiếng cười nhiều tầng bậc, có bi có hài, có cái cười chúm chím, có cái cười thâm thúy, có cái cười sảng khoái.

Nghệ sĩ Xuân Hinh háo hức tham gia dự án lần này. Ảnh: ĐPCC

Vì phở là món ăn "quốc hồn quốc túy" của dân tộc nên ê-kíp đã nghiên cứu rất kỹ để truyền tải một cách chính xác nhất tinh túy của món ăn này, từ hương vị đến tinh thần. Đoàn phim đã chủ động liên hệ chi hội Phở Vân Cù – cái nôi của nghề phở và nhận được sự tư vấn tận tình, kỹ lưỡng.

Phim không dừng lại ở câu chuyện ẩm thực mà còn nhấn mạnh đến câu chuyện về gia đình với thông điệp về việc lắng nghe, chia sẻ với nhau.

Đạo diễn Minh Beta gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa qua Mùi phở. Ảnh: ĐPCC

Với các diễn viên trong phim, Mùi phở cũng mang đến nhiều cảm xúc. Diễn viên Quốc Tuấn tâm sự ngay từ tên phim đã rất ý nghĩa trong khi với diễn viên Hà Hương điều khiến cô đồng điệu nhất chính là thông điệp của bộ phim.

Phim khởi chiếu vào mùng 1 Tết tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY