Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh, hợp tác Thanh Thanh Hiền trong “Mùi phở”

Chiều 20-11, đoàn làm phim Mùi phở (đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta) tổ chức họp báo ra mắt tại TPHCM. Phim dự kiến công chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Ê kíp đoàn phim "Mùi phở" chia sẻ thông tin về quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh đặc biệt này. Ảnh: THÚY BÌNH

Mùi phở đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền hợp tác trên màn ảnh rộng. Trong phim, Xuân Hinh vào vai một nghệ nhân làm phở – người đàn ông Việt có phần gia trưởng, khó tính nhưng sống tình cảm, trách nhiệm. Ông gọi đây là trải nghiệm “xúc động – hấp dẫn – thú vị”. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chia sẻ, vai diễn lần này là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi tham gia bộ phim điện ảnh "Mùi phở". Ảnh: THÚY BÌNH

Phim còn có sự góp mặt của diễn viên Thu Trang, tạo nên “cuộc đối đầu” thú vị với Xuân Hinh. Dàn diễn viên còn có: Tiến Lộc, Hà Hương, Hải Triều, Cường Cá, Ngọc Mạnh, diễn viên nhí Bảo Nam...

"Nữ hoàng phòng vé" Thu Trang tại buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh "Mùi phở". Ảnh: THÚY BÌNH

Đạo diễn Minh Beta cho biết, kịch bản Mùi phở được phát triển trong gần 2 năm, chỉnh sửa hàng trăm lần để đảm bảo chất lượng. Đoàn phim cũng về Nam Định học nghề nấu phở để nâng cao tính chân thực.

Tại họp báo, nghệ sĩ Xuân Hinh biểu diễn chầu văn Cô bé gây ấn tượng mạnh. Ca khúc chủ đề Lão ông cưới vợ do Tuấn Cry trình bày.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Minh Beta cũng tuyên bố ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

THÚY BÌNH