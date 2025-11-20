Văn hóa - Giải trí

Phim

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh, hợp tác Thanh Thanh Hiền trong “Mùi phở”

SGGPO

Chiều 20-11, đoàn làm phim Mùi phở (đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta) tổ chức họp báo ra mắt tại TPHCM. Phim dự kiến công chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Ê kíp đoàn phim "Mùi phở" chia sẻ thông tin về quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh đặc biệt này. Ảnh: THÚY BÌNH
Ê kíp đoàn phim "Mùi phở" chia sẻ thông tin về quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh đặc biệt này. Ảnh: THÚY BÌNH

Mùi phở đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền hợp tác trên màn ảnh rộng. Trong phim, Xuân Hinh vào vai một nghệ nhân làm phở – người đàn ông Việt có phần gia trưởng, khó tính nhưng sống tình cảm, trách nhiệm. Ông gọi đây là trải nghiệm “xúc động – hấp dẫn – thú vị”. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chia sẻ, vai diễn lần này là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

DSC01038.JPG
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi tham gia bộ phim điện ảnh "Mùi phở". Ảnh: THÚY BÌNH

Phim còn có sự góp mặt của diễn viên Thu Trang, tạo nên “cuộc đối đầu” thú vị với Xuân Hinh. Dàn diễn viên còn có: Tiến Lộc, Hà Hương, Hải Triều, Cường Cá, Ngọc Mạnh, diễn viên nhí Bảo Nam...

DSC01072.JPG
"Nữ hoàng phòng vé" Thu Trang tại buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh "Mùi phở". Ảnh: THÚY BÌNH

Đạo diễn Minh Beta cho biết, kịch bản Mùi phở được phát triển trong gần 2 năm, chỉnh sửa hàng trăm lần để đảm bảo chất lượng. Đoàn phim cũng về Nam Định học nghề nấu phở để nâng cao tính chân thực.

Tại họp báo, nghệ sĩ Xuân Hinh biểu diễn chầu văn Cô bé gây ấn tượng mạnh. Ca khúc chủ đề Lão ông cưới vợ do Tuấn Cry trình bày.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Minh Beta cũng tuyên bố ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Xuân Hinh Thanh Thanh Hiền Minh Beta Cường Cá Phở Beta Group Thu Trang Tuấn Cry UBMTTQ Việt Nam TPHCM Ngọc Mạnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn