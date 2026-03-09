Nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua, 3 anh em nhập viện

Ba người trong cùng một gia đình ở xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện suy hô hấp, yếu cơ sau khi ăn món cá ủ chua, nghi do ngộ độc Botulinum.

3 người trong một gia đình ở Đà Nẵng nhập viện nghi do do ngộ độc Botulinum

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Ba bệnh nhân đều là anh em trong cùng một gia đình.

Trước đó, sáng 7-3, sáu người trong gia đình đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba đứa trẻ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều. Sáng 8-3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong đó, bệnh nhân nặng nhất là em H.N.T. (sinh năm 2011). Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn, suy hô hấp nặng nên được đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực. Sau hội chẩn, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Hai bệnh nhân còn lại là H.Q.N. (sinh năm 2019) và H.Q.B. (sinh năm 2015) cũng xuất hiện các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, một bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi sát. Sau khi tình trạng ổn định hơn, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả ba trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum – loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Tin liên quan Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng

PHẠM NGA