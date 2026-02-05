Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn trên địa bàn.

Ngày 5-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992, trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc - chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả.

Lê Thị Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, Lộc sử dụng axit acetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng công an thu giữ tang vật. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng carton, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axit acetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít đựng axit acetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả.

Tổng khối lượng thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axit acetic công nghiệp.

Can chứa axit acetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế giấm giả. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thị Lộc khai nhận, nhằm tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, Lộc pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, đối tượng in trên nhãn sản phẩm dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên”.

Khu vực san chiết giấm giả tại cơ sở sản xuất của Lê Thị Lộc. Ảnh: CACC

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6-2025 đến nay, Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu sử dụng vượt quá ngưỡng cho phép.

DƯƠNG QUANG