Bắt tạm giam 2 tiểu thương bán thịt heo nhiễm bệnh ra thị trường

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thị Hồng Cam (sinh năm 1995) và Lưu Văn Nam (sinh năm 1981) cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Bị can Cam và Nam tại cơ quan điều tra

Bị can Cam và Nam liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII (TP Cần Thơ).

Tháng 11-2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Các cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam thuộc Chi cục Chăn nuôi – Thú y TP Cần Thơ gồm: Phan Ngọc Toại (ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), chuyên viên trạm; Lê Quốc Nhiên (ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ; Phạm Hồng Phúc (ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), viên chức trạm.

Bị can Thị Hồng Cam

Trước đó, tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 con heo (nặng 120kg) đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán. Qua test nhanh và trưng cầu giám định mẫu thịt heo trên cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng truy vết dịch, lực lượng chức năng xác định con heo đã được giết mổ này là của bà Cam đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Cam đã mua 1 con heo nái chết (trọng lượng 200kg) với giá 3 triệu đồng từ một “cò heo”, sau đó đưa đến lò mổ Đặng Phú Tỷ để giết mổ. Tại đây, dù phát hiện heo sau giết mổ có dấu hiệu của dịch tả heo châu Phi, nhưng các cán bộ thú y vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ để bán ra thị trường.

Bị can Lưu Văn Nam

Còn đối với bị can Nam, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã mua 1 con heo nái chết (nặng khoảng 190kg) với giá 3 triệu đồng rồi chở xuống lò mổ Đặng Phú Tỷ để mổ. Sau đó, Nam đã điện thoại nhờ cán bộ Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII đóng dấu kiểm soát giết mổ, rồi đem bán ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, Cam và Nam đã thừa nhận hành vi tuồn thịt heo nhiễm bệnh ra thị trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác minh, điều tra làm rõ.

Tin liên quan Cần Thơ: Bắt 3 cán bộ thú y vì heo nhiễm dịch tả vẫn có dấu kiểm dịch

TUẤN QUANG