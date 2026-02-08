Khởi tố chủ công ty sản xuất rong biển khô giả

Ngày 8-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện và thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả.

Chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền (sinh năm 1999, chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD, số 5 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (sinh năm 2000, vợ của Hiền) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, lực lượng công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối rong biển khô (thường gọi là rong mứt) gắn nhãn xuất xứ Việt Nam, được cung ứng quanh năm với giá bán thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, rong mứt sản xuất trong nước vốn chỉ có theo mùa, sản lượng hạn chế và giá thành cao hơn so với rong biển nhập khẩu.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh, phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rong biển khô.

Công an Đà Nẵng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm là rong biển khô giả. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, công ty trên đã tổ chức nhập rong biển khô từ Trung Quốc nhưng tự công bố sản phẩm mang thương hiệu DANA FOOD có xuất xứ Việt Nam, để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của công ty này, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục ngàn vỏ bao bì, nguyên liệu và vật dụng phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA